ردا على إعلان أمريكا إغلاق قنصليتها في هيوستن.. الصين تدرس قرارا صارما ضد واشنطن

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها تدرس إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان ردا على إغلاق الولايات المتحدة قنصليتها في هيوستن.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت واشنطن إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن لحماية الملكية الفكرية الأمريكية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع الانتهاكات الصينية للسيادة الأمريكية.





وأمهلت الخارجية الأمريكية بكين 78 ساعة لإخلاء المبنى. وكانت الشرطة الأمريكية قد تلقت تقارير عن حريق اندلع حوالي الساعة 8 مساء (بالتوقيت المحلي) في 3417 مونتروز بوليفارد، وهو العنوان الذي تقع فيه القنصلية الصينية، بحسب موقع قناة "abc13" الأمريكية.





ووسط تصاعد دبلوماسي وتجاري بين الولايات المتحدة والصين، رد المسؤولون في هيوستن، تكساس على حريق المنطقة بالقول إن مكتب القنصلية العامة للصين كان يحرق وثائق في فناء المبنى . وتعتبر القنصلية من الأراضي الصينية، لذا فإن إدارة إطفاء هيوستن وقفت في الخارج ولم تتمكن من دخول القنصلية.





وردا على ذلك، أدانت الصين بشدة اليوم، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية للقنصلية في هيوستن بوقف جميع أعمالها وأنشطتها، واصفة ذلك بأنه "استفزاز سياسي غير مسبوق" وحثت أميركا على تصحيح القرارات الخاطئة و"إلا سيكون هناك رد" .





جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على مطالبة الولايات المتحدة للقنصلية العامة الصينية في هيوستن بوقف جميع أعمالها وأنشطتها في موعد أقصاه الساعة الرابعة مساء يوم ٢٤ يوليو الجاري مع مغادرة جميع العاملين.





وقال بين : "في 21 يوليو، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية القنصلية العامة الصينية في هيوستن بوقف جميع أعمالها وأنشطتها. إنه استفزاز سياسي وإجراء أحادي اتخذه الجانب الأمريكي ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والاتفاق القنصلي بين الجانبين ".



