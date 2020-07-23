برلمانى يكشف أسباب إنخفاض أعداد الإصابات والوفيات بـ كورونا

كشف النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان عن أسباب انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر خلال الفترة الماضية.





وأشار "البطيخي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة اتخذ خطوات إيجابية لمواجهة فيروس كورونا منذ ظهوره فى مصر خلال شهر مارس الماضى ، بعد إغلاقها كل أماكن التجمعات وفرض حظر التجوال بمواعيد محددة ، مما ساهم فى إنخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن وعى المواطنين واتباعهم للإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة ، ساهم أيضا فى انعكاس ذلك على أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



