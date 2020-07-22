رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض بالمقر الجديد.. صور

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها المقر الجديد للمعهد الفني للتمريض التابع للجامعة والذي افتتحه اليوم.





، واطمأن السعيد على حسن سير أعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كما شملت الجولة تفقد رئيس الجامعة لأعمال تطوير مبني الإدارة الطبية والعيادات التخصصية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ، كما تفقد السعيد مقر الصيدلية والمقر الجديد لمركز الطبع والنشر.

وقال رئيس جامعة بنها أنه يجري حاليا أعمال تطوير شاملة للمبنى وبحث احتياجات كل جهة علي حدة حتي تستطيع القيام بدورها علي أكمل وجه.

يذكر أن أعمال الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض بالجامعة قد بدأت بالمقر الجديد ومن المقرر ان تنتهى يوم ٩ أغسطس المقبل.

رافق السعيد في الجولة الدكتورة هويدا صادق عميدة كلية التمريض والدكتور عبد القادر عبد الكريم رئيس لجنة تنظيم الفراغات والأماكن بالجامعة وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.