دراسة بجامعة بنها توصي باستخدام إنترنت الأشياء لحل الأزمة المرورية

طالبت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمتها الباحثة إيمان محمود علي محمود بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي باستخدام محاكاة الحركة الحضرية لحل أزمة المرور إضافة إلى الاستعانة بخبير لإنتاج تقارير لصانعي القرار حول الأزمة وحلولها باستخدام "إنترنت الأشياء".









وأشارت الباحثة إلى أن هذه الدراسة، تقدم حلولا من خلال محاكاة الطرق والسيارات وسلوكياتها على الطرق.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتحديات الثورة الصناعية الرابعة والتي تصبح فيها التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من المجتمعات، متابعا "لذلك يعتبر إنترنت الأشياء أحد أهم مجالات هذة الثورة".





وتابع "إنترنت الأشياء يمكنه التحكم بشكل فعال وسهل في الأشياء عن قرب وعن بعد، كما أنة قد يتجاوز ذلك ويصبح أكثر نضجا بحيث يسمح للأشياء المختلفة بالتفاهم مع بعضها البعض باستخدام بروتوكولات الإنترنت".





من ناحية أخرى تنظم وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها بالتعاون مع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل Online عن الخدمات التي يقدمها البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية لشباب الباحثين بجامعة بنها يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020 الساعة الواحدة بعد الظهر باستخدام تطبيق Zoom.