بعد الاقتراب من صفقة الأسرى.. هذه العقبات تعيق اتفاق إسرائيل وحماس



نشرت القناة السابعة العبرية اليوم الأربعاء أن إسرائيل وحماس اقتربوا من إبرام صفقة تبادل أسري خلال الفترة الماضية لكن هناك عقبات منعت إتمام الاتفاق.



أوضح المحلل إسرائيلي"يوني بن مناحيم"، ، أن "الطريق إلى إبرام صفقة تبادل مسدود، لأن حكومة إسرائيل الحالية استخلصت دروسًا من صفقة شاليط، ونتنياهو لا يريد تكرار الأخطاء السابقة".



وأفاد "بن مناحيم" أن هناك عقبتين رئيسيتين، الأولى، أن إسرائيل ترفض إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين أعادت اعتقالهم من محرري صفقة شاليط والثانية، هي مطالبة حماس بإطلاق سراح مئات الأسرى الذين قتلوا إسرائيليين، ومن بينهم عدد من الرموز الكبيرة" على حد قول بن مناحيم.



وقال إن "هناك ضغطا يتعاظم على قيادة حماس لمحاولة تنفيذ عمليات أسر جديدة من أجل تغيير التوازن وإجبار إسرائيل على الرضوخ لصفقة تبادل جديدة".



وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا ازداد الضغط على قادة الذراع العسكري لحماس من جانب عائلات الأسرى ومن جانب الأسرى أنفسهم من أجل الإسراع في إبرام صفقة التبادل، خوفًا من أن يتسبب الفيروس بموت الأسرى داخل السجون.





خلال هذه الفترة حاول يحيى السنوار تقديم "مبادرة إنسانية" تطلق إسرائيل خلالها سراح الاسرى المرضى والنساء والأطفال مقابل معلومات عن مصير الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، إسرائيل رفضت هذه المبادرة لأنها تريد تنفيذ صفقة واحدة شاملة وليست على مراحل كما حدث في صفقة شاليط.



وذكر بن مناحيم "على ما يبدو أن الذراع العسكري لحماس توصلوا لاستنتاج مفاده أنهم بحاجة لأوراق مساومة أو روافع ضغط إضافية تمنع إسرائيل من التمترس خلف مواقفها، من وجهة نظرهم هذه الأوراق تتمثل في عمليات خطف جديدة لمدنيين أو جنود إسرائيليين، الأمر الذي سيسرع مفاوضات صفقة التبادل".



وزعم بن مناحيم أن هناك صعوبات كبيرة لدى حماس في موضوع تنفيذ عملية أسر في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة.



وأشار بن مناحيم إلى أن إسرائيل لا تتصرف جيدا في موضوع الأسرى والمفقودين، مضيفا "للأسف الشديد هناك قرارات للكابنيت منذ سنتين وثلاث سنوات تتعلق بالضغط على حماس من أجل الإسراع في صفقة تبادل أسرى من ضمنها اختطاف قادة من حماس لاستخدامهم كورقة مساومة، لكن هذه القرارات لم تنفذ".

