لاعب الأهلي السابق: عرضت بن شرقي على مارتن يول

كشف أسامة عرابي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس موقف سابق جمعه بالمدرب الهولندي مارتن يول، خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر، بشأن المغربي أشرف بن شرقي.

وقال عرابي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: "عرضت على مارتن يول ضم أشرف بن شرقي عندما كان مدربًا للأهلي، لكن الصفقة لم تتم، واليوم لا بد أن نعترف أن بن شرقي لم يعد بنفس المستوى الذي قدمه أثناء تواجده في الزمالك".

وانتقد عرابي أداء الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، معتبرًا أن الفريق لم يكن مجهزًا بالشكل الكافي، وخاصة في الخط الدفاعي، وقال: "الأهلي لم يدعم الدفاع كما ينبغي قبل المونديال، وأشرف داري لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق، مش في البطولة بس".

واختتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته قائلًا: "اللاعب المصري يحتاج لمدرب حماسي، لأن الأداء يتأثر مع المدربين الهادئين، والمشكلة إن ده بيظهر جدًا وقت البطولات الكبرى".