موجز السوشيال ميديا.. يسرا تنشر برومو "صاحب المقام".. آيتن عامر تستعيد ذكريات زفافها.. عمر كمال يتوجه إلى دبي لعمل جديد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





شارك الفنان رامى صبري جمهوره بفيديو جديد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات تيك توك .





و ظهر رامي صبري من السيارة برفقة زوجتة وهما يغنيان على أنغام أغنية "حياتي مش تمام "





روجت الفنانة يسرا لفيلمها الجديد "صاحب المقام "عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام

ونشرت يسرا برومو الفيلم وعلقت قائلة : "‎حصريًا وقبل عرضه في السينما، فيلم #صاحب_المقام على شاهد ابتداءً من يوم ٣٠ يوليو".





استعادت الفنانة آيتن عامر ذكرياتها مع زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشرت آيتن عامر فيديو زفافها و علقت علي الفيديو قائلة : " ٢٢ يوليو أحلى فرحة".





نشر مغني المهرجانات عمر كمال صورة جديدة من المطار عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتب عمر كمال معلقا علي الصورة :"ف الطريق لدبى يارب رحلة شغل ناجحة ".





نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "

و ظهرت لقاء باطلالة جذابة ببلوزة سودا منقوشة و مكياج صاخب،و كتبت معلقا على الصورة : يوم جميل