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فن

موجز السوشيال ميديا.. يسرا تنشر برومو "صاحب المقام".. آيتن عامر تستعيد ذكريات زفافها.. عمر كمال يتوجه إلى دبي لعمل جديد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

شارك الفنان رامى صبري جمهوره بفيديو  جديد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات تيك توك .

و ظهر رامي صبري  من السيارة برفقة زوجتة وهما يغنيان على أنغام أغنية  "حياتي مش تمام "

روجت الفنانة يسرا لفيلمها الجديد  "صاحب المقام "عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام
ونشرت يسرا برومو  الفيلم وعلقت قائلة : "‎حصريًا وقبل عرضه في السينما، فيلم #صاحب_المقام على شاهد ابتداءً من يوم ٣٠ يوليو".

استعادت الفنانة آيتن عامر ذكرياتها مع زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
ونشرت  آيتن عامر فيديو زفافها و علقت علي الفيديو قائلة : " ٢٢ يوليو أحلى فرحة".

نشر مغني المهرجانات عمر كمال صورة جديدة من المطار عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
و كتب عمر كمال معلقا علي الصورة :"ف الطريق لدبى يارب رحلة شغل ناجحة ".

نشرت الفنانة لقاء الخميسى  صورة جديدة  عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "
و ظهرت لقاء باطلالة جذابة ببلوزة سودا  منقوشة و مكياج صاخب،و كتبت معلقا  على الصورة : يوم جميل
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