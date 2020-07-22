يتفاوض مع مدافع فياريال.. برشلونة يبدأ أولى خطوات إصلاح موسمه الكارثي





وذكرت إذاعة الراك 1، أن نادي برشلونة الإسباني بدأ بالفعل خطته من أجل تدعيم خط دفاعه، وأنه يستهدف بو توريس لاعب نادي فياريال للتعاقد معه من أجل تلك المهمة.





وأشارت الإذاعة إلى أن إدارة نادي برشلونة تفضل التعاقد مع توريس وستبدأ إجراءات التفاوض مع فياريال، لكنها ستجد صعوبة في ذلك، خاصة بعد أن ضمن فريق الغواصات الصفراء التواجد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.





ويبلغ توريس من العمر 23 عامًا، وقاد فريقه لاحتلال المركز الخامس في الدوري الإسباني بالموسم المنقضي، والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.





وارتبط برشلونة بالتعاقد مع إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدعيم خط الدفاع أيضًا.

يبدو أن فريق برشلونة بدأ بالفعل التحرك من أجل إصلاح موسمه الكارثي في الدوري الإسباني، وذلك بحسب تقارير إذاعية إسبانية.