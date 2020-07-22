علي حس حكايتنا.. رامي جمال يتعاون مع اليسا تأليفاً وتلحيناً في ألبومها الجديد.. تفاصيل

تعاون الفنان رامي جمال مع إليسا في ألبومها المقبل من خلال اغنية من تأليفه وألحانه بعنوان "علي حس حكايتنا" ومقرر طرحها من ضمن ألبوم إليسا المقبل " صاحبة رأي" .





ونشر "رامي" صورة عبر حسابه الشخصي علي موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .





وكتب على الصورة: علي حس حكايتنا تجربة مش بعملها كتير إني أكتب وألحن أنا حاولت أفضل ساكت لكن لاقيت ان الكل اتكلم اتفضلي نزلي الألبوم عاوزين نتبسط.









ويشار إلى أن الصفحة الرسمية لشركة روتانا، أعلنت عن موعد طرح ألبوم المطربة إليسا صاحبة رأي يوم 23 يوليو.





كانت الفنانة اللبنانية إليسا قد روجت لألبومها الجديد من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر.