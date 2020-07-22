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أخبار البلد

569 عملا.. محمود كامل: مسابقة التفوق الصحفي شهدت أكبر مشاركة خلال 2019

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:39 م
محمود كامل - رئيس
محمود كامل - رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ان هذا العام سجل أعلى نسبة مشاركة فى مسابقة الصحافة المصرية .


وأضاف كامل خلال كلمته باحتفالية  توزيع جوائز الصحافة المصرية ، أن المسابقة شهدت أكبر نسبة مشاركة، حيث بلغ عدد الأعمال 569 عملا، والمسابقة شهدت مضاعفة قيمة الجائزة المالية.
 

وأشار الى أن حفلة توزيع جوائز الصحافة  المصرية هذا العام تتم فى ظروف استثنائية .


وتابع كامل  أن أى عمل إرهابى لن يعطل أى مصرى عن أى عمل يقوم به، موجها التحية لأرواح شهداء الوطن الذين استشهدوا خلال ملاحقتهم التنظيمات الإرهابية.


وتعقد نقابة الصحفيين ، احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، بمسرح النقابة.


وأوضحت نقابة الصحفيين فى بيان لها، انه نظرا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين .


وتابع البيان ، أن يتم بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيسبوك.

569 عملا.. محمود كامل: مسابقة التفوق الصحفي شهدت أكبر مشاركة خلال 2019
569 عملا.. محمود كامل: مسابقة التفوق الصحفي شهدت أكبر مشاركة خلال 2019
569 عملا.. محمود كامل: مسابقة التفوق الصحفي شهدت أكبر مشاركة خلال 2019
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