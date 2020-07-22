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فن

إليسا تستعد لإطلاق ألبومها الجديد خلال ساعات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانه اليسا فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت إليسا فى الفيديو الجديد من البومها و المقرر عرضه بعد ساعات.

وكتبت معلقه على الفيديو :" بضع ساعات للانطلاق".
ويشار إلى أن الصفحة الرسمية لشركة روتانا، أعلنت  عن موعد طرح ألبوم المطربة إليسا صاحبة رأي يوم 23 يوليو.

كانت الفنانة اللبنانية إليسا قد روجت لألبومها الجديد من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر.

تعاون الفنان رامي جمال مع إليسا في ألبومها الجديد من خلال اغنية من تأليفه وألحانه بعنوان "علي حس حكايتنا" ومقرر طرحها من ضمن ألبوم إليسا المقبل " صاحبة رأي
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