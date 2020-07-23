AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لصوص الدعم.. ضبط مالك مخبز بلدى استولى على 11.75 طن دقيق مدعم فى المنوفية

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:02 ص
مخبز
مخبز
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت  الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتصرفه فى 11,750 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82 %، قام المذكور بالتصرف ببيعها بالسوق السوداء، قدرت بمبلغ مالى 64037 جنيه.


يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 2 طن سكر قبل بيعها فى السوق السوداء بالقاهرة

الأمن يحبط تداول 7 أطنان سلع غذائية فاسدة فى البحيرة

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بحوزة سائق فى المنوفية

ضبط 5,700 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع بالشرقية

ضبط 2 طن أسماك مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط مالك مخزن سلع غذائية لحجبه 10 أطنان أرز ودقيق عن الأسواق

ترشيحاتنا

عودة الدوري.. حقيقة استقبال استاد القاهرة جميع مباريات الأهلي والزمالك

أغرب بقاع الأرض.. اكتشاف ثقوب في قلب المحيط لأول مرة

الصحة: نتوقع الوصول لصفر إصابات بـ كورونا منتصف سبتمبر 2020

مبلغ خيالى.. تعرف على قيمة أجر ويل سميث على حلقة اعترافات زوجته بالخيانة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي وصالح جمعة كلمة السر.. بـ علم مصر محمد صلاح يحتفل بـ التتويج بالدوري الإنجليزي

AdvertisementS

هل يحرم على المضحي الجماع في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

الإفتاء: يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين فقط

فيضان كبير فى السودان خلال أسبوعين.. عباس شراقي: لا نثق فى تصريحات إثيوبيا حول ملف السد

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

لا مفر.. شاهد لحظة قفز طفلين من النافذة هربا من حريق ضخم| فيديو وصور

استيقظت قبل الظهر .. فهل يجوز صيام هذا اليوم من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور