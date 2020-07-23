لصوص الدعم.. ضبط مالك مخبز بلدى استولى على 11.75 طن دقيق مدعم فى المنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



