لصوص الدعم.. ضبط مالك مخبز بلدى استولى على 11.75 طن دقيق مدعم فى المنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
أسفرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتصرفه فى 11,750 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82 %، قام المذكور بالتصرف ببيعها بالسوق السوداء، قدرت بمبلغ مالى 64037 جنيه.
يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.