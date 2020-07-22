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سيارات

ساوإيست تطرح DX3 في مصر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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اماني نوار
كشفت شركة ساوإيست إيجيت وهي إحدى شركات مجموعة  IFG اعتزامها التوسع في فئات طرازها الشهيرة في  السوق المصري.

 
ويعتبر هذا الطراز وهو المنتمي لفئة سيارات SUV الحصان الرابح لمبيعات الشركة والذي قدمته الشركة في الربع الاول من العام الحالي خلال موديلين أوتوماتيك بفتيس CVT  8 سرعات ومانيوال 5 سرعات.


كما أكدت الشركة في مصر أنه بناء على طلبات العملاء والحاجزين  ومع نفاذ الدفعات التي تم تقديمها للسوق المصري قررت الشركة إضافة فئتين جديدتين لطراز DX3 .


ومن المعروف أن الشركة ستطرح أيضا فئة من DX3  وتتميز السيارة بسقف بانوراما  ولون مزدوج خارجي وكاميرات 360 درجة بالإضافة إلى حساسات ركم أمامية وخلفية وفرملة يد كهربائبة ودخول ذكي للسيارة بدون مفتاح وامكانية إدراك المحرك عن بعد ووسائد هواء مزدوجة وجانبية وستائر هواء للسقف.
 

كما ستتاح الفئتان الجديدتان  في شهر أغسطس القادم وبتقديم الفئتين الجديدتين يصبح متاحا لعملاء ساوايست 4 فئات من طراز DX3.
 

وتتمتع كافة فئات DX3 بضمان 6 سنوات أو 160.000 كم أيهما أقرب. وتوفر شركة ساوإيست ايجيبت سيارات تجربة القياده لدى فروعها أو لدى الموزعين المعتمدين.

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