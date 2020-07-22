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رياضة

رئيس اللجنة الطبية يوجه تحذيرات للأندية ويعلن موعد مسحات المباريات الرسمية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إخفاء بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا في أندية الدوري.


وقال سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع علي قناة اون تايم سبورت2: "لا يوجد مصلحة لأي ناد لإخفاء وجود حالات إصابة بالكورونا ضمن صفوفه".


وأضاف "بعد ظهور نتيجة المسحات نرسل للأندية ونتعامل مع الجميع بمبدأ الشفافية في الإعلان عن أعداد الإصابات في كل فريق".


وأكمل "ونتعامل أيضا بمبدأ الخصوصية تجاه إعلان أسماء المصابين ونترك هذا الأمر للأندية".


وواصل "سيتم إجراء مسحة طبية قبل كل مباراة في الدوري بـ48 ساعة لطرفي المواجهة وتظهر نتيجتها قبل 24 ساعة من اللقاء".


وأشار الى أنه يتمنى، من أندية الدوري لعب مباراة ودية كل أسبوع حتى تترك مساحة للجنة الطبية لإجراء المسحات الطبية لكل الفرق للتأكد من سلامة الجميع.


وأكمل: الالتزام بالاجراءات الاحترازية بشكل جيد والكحول والكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم التصافح ضروري للغاية للوقاية حتى اذا كانت المسحات سلبية. 
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