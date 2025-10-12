دوي ونورة.. تحسن أوضاع الفتيات بفضل جهود الدولة وبرامج التمكين

كشفت شيماء صلاح، مدير إدارة الشؤون الفنية بمركز الدراسات السكانية والاجتماعية، عن مؤشرات إيجابية وغير متوقعة تعكس التحسن الملحوظ في أوضاع الفتيات في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه النتائج تمثل ثمرة جهود الدولة في تمكين الفتيات وتعزيز دورهن المجتمعي.

وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الأرقام الصادرة تستند إلى مسوح ميدانية وسجلات رسمية من وزارات متعددة، أبرزها وزارة التربية والتعليم وبيانات مسوح قوى العمل السنوية والربع سنوية، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس واقعا ميدانيا دقيقا.

وأضافت أن البرامج والمبادرات الوطنية مثل «دوي» و«نورة» و«نساء مصريات رائدات المستقبل» حققت تأثيرًا واضحًا في تحسين أوضاع الفتيات على مستوى المحافظات كافة، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، مشيرة إلى أن نتائج هذه المبادرات بدأت تظهر بوضوح رغم استمرار تنفيذها على نطاق أوسع.

وأكدت على أن الدولة تواصل العمل على رفع مستوى التعليم والتأهيل المهني للفتيات، بما يضمن لهن فرص مشاركة أوسع في سوق العمل، ويعزز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.