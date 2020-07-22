على 3 مراحل.. التأمين الاجتماعي: البدء في صرف المعاشات غدا

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، إنه صدر تكليف من الرئيس السيسي بضرورة صرف المعاشات قبل عيد الاضحى لمساعدة المواطنين على شراء مستلزمات العيد .
وأضاف جمال عوض في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي " ، أن وزيرة التضامن قدمت مساعدة كبيرة من إجل إنجاح الأمر وصرف المعاشات ".
وتابع جمال عوض:" تم الانتهاء من تحويل المعاشات للبنوك ومكاتب البريد ويتم بدء الصرف غدا الخميس، ونبدأ في صرف المعاشات من منافذ الهيئة بدءا من الغد".
وأكمل جمال عوض:" تقسيم صرف المعاشات من مكاتب البريد على 3 مراحل ومن كان معاشه ألف جنيه وأقل يصرف من منافذ الصرف غدا الخميس ويوم السبت المقبل".
ولفت جمال عوض:" المرحلة الثانية لمن يحصل على معاش من ألف جنيه وحتى ألفين جنيه يصرف يومي الأحد والاثنين، والمرحلة الثالثة لمن معاشه يتخطى الألفين جنيه يصرف يومي الثلاثاء والأربعاء ".