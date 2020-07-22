AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

على 3 مراحل.. التأمين الاجتماعي: البدء في صرف المعاشات غدا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:38 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال  اللواء جمال عوض  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، إنه  صدر تكليف من الرئيس السيسي بضرورة صرف المعاشات قبل عيد الاضحى لمساعدة المواطنين على شراء مستلزمات العيد .

وأضاف جمال عوض   في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي " ، أن  وزيرة التضامن قدمت مساعدة كبيرة من إجل إنجاح الأمر وصرف المعاشات ".

وتابع جمال عوض:"  تم  الانتهاء من تحويل المعاشات للبنوك ومكاتب البريد ويتم بدء الصرف غدا الخميس، ونبدأ في صرف المعاشات من منافذ الهيئة بدءا من الغد".

وأكمل جمال عوض:"  تقسيم صرف  المعاشات من مكاتب البريد على 3 مراحل ومن كان معاشه ألف جنيه وأقل يصرف من منافذ الصرف  غدا الخميس ويوم السبت  المقبل".

ولفت جمال عوض:"  المرحلة الثانية  لمن يحصل على  معاش من ألف جنيه وحتى ألفين جنيه  يصرف يومي الأحد والاثنين، والمرحلة الثالثة لمن معاشه يتخطى الألفين جنيه يصرف  يومي الثلاثاء والأربعاء ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تهدد ميزانية مواجهة كورونا مستحقات أصحاب المعاشات..الحكومة ترد

التضامن: إتاحة صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي 1 يونيو

لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه.. اليوم بدء صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات

لأكثر من 2000 جنيه .. التضامن تبدأ اليوم صرف الشريحة الثالثة للمعاشات

بدء صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة.. غدا

التضامن: صرف 10.038 مليار جنيه من معاشات يوليو في ختام أسبوعها الأول

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بـ مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

على 3 مراحل.. التأمين الاجتماعي: البدء في صرف المعاشات غدا

شعبة المجوهرات: ارتفاع أسعار الذهب مستمر حتى نهاية العام لهذه الأسباب

الحكومة : استمرار حظر تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور

عشان حرارة الصيف.. طريقة عمل آيس كريم جوز الهند

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية