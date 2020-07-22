على 3 مراحل.. التأمين الاجتماعي: البدء في صرف المعاشات غدا

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، إنه صدر تكليف من الرئيس السيسي بضرورة صرف المعاشات قبل عيد الاضحى لمساعدة على شراء مستلزمات العيد . مجلسإدارةللتأمينبضرورةالمواطنين





وأضاف جمال عوض في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي " ، أن وزيرة التضامن قدمت مساعدة كبيرة من إجل إنجاح الأمر و صرف المعاشات ".





وتابع جمال عوض:" تم الانتهاء من تحويل المعاشات للبنوك ومكاتب البريد ويتم بدء الصرف غدا الخميس، ونبدأ في صرف المعاشات من منافذ الهيئة بدءا من الغد".





وأكمل جمال عوض:" تقسيم صرف المعاشات من مكاتب البريد على 3 مراحل ومن كان معاشه ألف جنيه وأقل يصرف من منافذ الصرف غدا الخميس ويوم السبت المقبل".



