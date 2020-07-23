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عمدة قرية بالمنوفية: قانون الإصلاح الزراعي أيقونة ثورة 23 يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال عبد اللطيف طولان، عمدة إحدى القرى بمحافظة المنوفية، إن نتائج ثورة 23 يوليو عادت بالنفع على الشعب.

وأضاف عبد اللطيف طولان في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "كان أيقونة ثورة 23 يوليو، قانون الإصلاح الزراعي".

وتابع عبد اللطيف طولان، "قبل ثورة 23 يوليو كانت حياة الفلاح المصري فقرا وجهلا واستعبادا، وبعض أصحاب رؤوس الأموال والأراضي آنذاك  فاسدون".

وأكد "صدر قانون الإصلاح الزراعي وحدد ملكية الأراضي بـ 200 فدان في عام 1952، والإصلاح الزراعي حول حياة الفلاح المصري وعندما أصبح الفلاح مالكا تغيرت حياته بشكل كبير".


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