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أخبار البلد

اختلال نفسى.. هانى رسلان يرد على تهنئة وزير الخارجية الإثيوبي للإثيوبيين على سد النهضة

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
علق الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قائلًا أن وزير الخارجية الاثيوبى ، كتب مهنئا الاثيوبيين إن نهر النيل لم يعد كذلك ، وسوف يتوقف عن التدفق كنهر ، وقد تحول إلى بحيرة ، وسوف يمكن ذلك اثيوبيا من القيام بكل التنمية التى تحتاجها . . ثم اختتم بالقول " أنه نهرنا " .

وأضاف "هانى رسلان" هذا القول بطبيعة الحال مخالف للواقع ، وايضا للعقل والمنطق ، فالنهر سوف يستمر فى التدفق ، عقب امتلاء الخزان ، ولن يستطيع هذا العتل ( بالضم فوق العين والتاء ) ، ولا غيره أن يوقف تدفق النهر ، فمدار كل الخلافات الحالية هو حول كيفية تنظيم هذا التدفق فى الأحوال المتغيرة لفيضانات النهر .

وتابع "الشاهد هنا أن هذا الاحمق أندار جاتشيو ، يعبر مرارا وتكرارا عن الاختلال النفسى الذى يعتريه، إذ أنه بنتمى لقومية الامهرا ، الاكثر تعصبا لمشروع السد ، وكان حاكما للاقليم قبل أن يشغل منصبه الحالى" .

وأكمل "بعض من يعرفونه يشيرون الى أنه يتقمص أو يتخيل نفسه فى شخصية امبراطور اثيوبى راحل ( وامبراطور هذه تسميه مجازية ) اسمه تيودروس ، فيتحدث بهذه اللهجة وبهذه المضامين غير الصحيحة .. وحتى لو كانت صحيحة فلا يجوز لوزير خارجية مسئول أن يتحدث بهذه الطريقة الطفولية والصبيانية" .

وختامًا قال" فى كل الأحوال شكرا لك يا السيد الوزير ، على كل هذه الهدايا المجانية التى تقدمها ، فتصريحاتك الرسمية كلها موثقة ، وهى تثبت بشكل قطعى ما يدين اثيوبيا ويصمها بأنها دولة معتدية ومارقة .. وسوف يحين وقت الحساب بأسرع مما تتصور إذا استمرت حكومتكم فى حماقاتها" .
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