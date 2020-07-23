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المستشار محمود نصر: «الكاحول» الطرف الأضعف بمخالفات البناء ..فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:20 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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محمود محسن
أكد المستشار محمود نصر، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن "الكاحول" هو الشخص الذي كتب له اسم العقار، مؤكدا أنه يعد الطرف الأضعف في مخالفات البناء، ويتم اختياره بعناية.

وأضاف "نصر"، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن المحليات هي شريك أساسي في المخالفات، وإلا كيف دخلت المرافق إلى هذه العقارات؟ وهي لا تعلم من هو صاحب العقار الأصلي.

وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أنه لا بد أن يتعامل على التوكيلات وأحضر الطرف الآخر، وأطعن عليها بالتزوير، مشيرا إلى أن أزمة "الكاحول" سهلة جدا يمكن إغلاقها.

وأشار إلى أن دخل الدولة بقوة أصبح هناك محضر تحريات من الشرطة وكل القضايا الموجودة حاليا في النيابات ستأخذ براءات في المحكمة لعدم وجود الأدلة الكافية.

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