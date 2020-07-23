أمير مرتضى: حميد أحداد مستمر مع الزمالك عقب انتهاء إعارته لـ الرجاء

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن موقف حميد أحداد نجم الفريق المعار لـ الرجاء المغربي خلال الفترة المقبلة خاصةً عقب انتهاء مدة إعارته.





وأكد أمير مرتضى منصور، في تصريحات لإحدى الصحف المغربية، أن عقد إعارة "أحداد" لـ الرجاء يوجد به بند لـ الشراء عقب انتهاء مدة الإعارة يوم 30 يونيو الماضي، كاشفا عن أن الزمالك خاطب الرجاء في هذا الشأن.





وأضاف أن الرجاء أكد أنه من الصعب على النادي في هذا التوقيت تفعيل بند الشراء؛ لذلك فاللاعب سيعود للفريق خلال الفترة المقبلة.





من المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي قرر الاتحاد الأفريقي إقامتها من مباراتين "ذهاب وعودة".