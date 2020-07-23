AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجرد طفل أصبح بطلا للدوري الإنجليزي.. تعليق مؤثر من فان دايك عقب تتويج ليفربول

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب فيرجل فان دايك، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتتويج الفريق بـ كأس الدوري الإنجليزي؛ بعد الفوز على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وكتب "فان دايك"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مجرد طفل من بريدا أصبح بطلا للدوري الإنجليزي هذا حلم أصبح حقيقة لكنه أيضا فرصة لتذكير كل طفل في العالم أن كل شىء ممكن ولا يوجد مستحيل".

وأضاف "اعمل بجد ولا تدع اي شخص يحبطك الكراهية والسلبية تمنعك من ان تكون افضل..شكرا لـ الجماهير وعائلتي ولزملائي". 

توج نادي ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، رسميًا، وذلك بعد نهاية مباراته أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة البريميرليج.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول بخماسية على تشيلسي

بث مباشر.. احتفال ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

3 أرقام قياسية في اكتساح ليفربول غريمه تشيلسي والتتويج بالدوري الإنجليزي

يا عم شوفها.. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

الصمت في حرم الجمال جمال.. ليفربول يتغزل في كأس الدوري الإنجليزي

صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

فيضان كبير فى السودان خلال أسبوعين.. عباس شراقي: لا نثق فى تصريحات إثيوبيا حول ملف السد

المتحرش في المستشفى.. تامر أمين: ابنتي أبلغتني بتعرضها للتحرش اللفظي ..فيديو

تريند الزمن الجميل.. مشهد لـ شمس البارودي أثار غضبها بعد الاعتزال.. فيديو

اِعتذر للخرفان.. أحمد موسى يلقن الخائن محمد ناصر درسًا فى الوطنية على الهواء

هل يحرم على المضحي الجماع في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب

بث مباشر.. احتفال ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

AdvertisementS

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

المصري فوق.. صلاح وتريزيجيه وحجازي يكتبون التاريخ في بلاد الإنجليز

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي عقب نهاية الجولة 37 من البريميرليج بفوز ليفربول

يا عم شوفها.. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

معروض على الأهلي.. يوسف أوباما يرفض التجديد للزمالك بفرمان من والده .. فيديو

أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي وصالح جمعة كلمة السر.. بـ علم مصر محمد صلاح يحتفل بـ التتويج بالدوري الإنجليزي

رسالة نارية من مجدي عبدالغني لـ ميدو .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور