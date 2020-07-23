مجرد طفل أصبح بطلا للدوري الإنجليزي.. تعليق مؤثر من فان دايك عقب تتويج ليفربول

أعرب فيرجل فان دايك، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتتويج الفريق بـ كأس الدوري الإنجليزي؛ بعد الفوز على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.





وكتب "فان دايك"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مجرد طفل من بريدا أصبح بطلا للدوري الإنجليزي هذا حلم أصبح حقيقة لكنه أيضا فرصة لتذكير كل طفل في العالم أن كل شىء ممكن ولا يوجد مستحيل".





وأضاف "اعمل بجد ولا تدع اي شخص يحبطك الكراهية والسلبية تمنعك من ان تكون افضل..شكرا لـ الجماهير وعائلتي ولزملائي".





توج نادي ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، رسميًا، وذلك بعد نهاية مباراته أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة البريميرليج.





وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.



