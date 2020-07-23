تويتر يكشف تفاصيل جديدة عن أكبر هجوم إلكتروني تعرض له في تاريخه

كشف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول عمليات القرصنة التي تعرضت لها شخصيات بارزة على منصته مؤخرا، مرجحًا احتمالية وصول المخترقين إلى صندوق الرسائل الخاصة لما يصل إلى 36 من 130 حسابا ضمن تلك المستهدفة في الهجوم الأخير، بما يشمل أحد المسئولين المُنتخبين في هولندا.





وقال الموقع إنه لا يوجد ما يؤشر حتى الآن إلى اختراق صندوق الرسائل الخاصة لأي مسئول منتخب آخر، مشيرًا إلى أن المهاجمين كانوا قادرين على استعراض معلومات شخصية، بما يشمل عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف.





وأضاف "لكننا أردنا مشاركة تفصيلات أكثر حول ما فعله المهاجمون بالحسابات التي تمكنوا من الوصول إليها. بعد مراجعة شاملة لجميع الحسابات المستهدفة".





ولفت الموقع إلى قيامه بالتواصل بشكل مباشر مع أصحاب الحسابات المتأثرة، وأنه سيواصل مشاركة التحديثات عبر مدونته الخاصة.





وقال "تويتر" إن المخترقين لم يتمكنوا من الوصول إلى الرموز السرية السابقة، كونها غير مخزنة كنصوص مجردة وليست متوفرة ضمن الأدوات المستخدمة في عملية القرصنة.





وأشار إلى أنه سيتخذ مجموعة إجراءات على خلفية القرصنة الأخيرة، تتضمن إعدادات أمان أعلى لأنظمته لمنع أي اختراقات مستقبلية.



