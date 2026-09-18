أسعار الشاي والزيوت والبقوليات.. كم يدفع المواطن في الأسواق؟

تواصل أسعار الشاي والزيوت والبقوليات جذب اهتمام المواطنين، في ظل المتابعة اليومية لمستويات أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

وأظهرت أحدث بيانات الأسعار المسجلة في 18 سبتمبر 2026 تحركات متفاوتة في أسعار الشاي وزيوت الطعام، إلى جانب الفول والعدس، بما يعكس اختلاف حركة الأسعار من سلعة إلى أخرى.

أسعار الشاي اليوم

سجل سعر شاي العروسة اليوم وزن 40 جرامًا نحو 11.12 جنيه للعبوة، مرتفعًا 14 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت 1.28%. بينما بلغ سعر شاي ليبتون وزن 40 جرامًا نحو 13.12 جنيه، بزيادة قدرها 11 قرشًا، بنسبة 0.85%.

وبلغ متوسط سعر الشاي بالكيلو نحو 242.10 جنيه، مرتفعًا 2.93 جنيه، بنسبة 1.23%، وتراوح السعر بين 227.29 جنيه و256.40 جنيه.

أسعار الزيوت اليوم

سجل متوسط سعر زيت عباد الشمس اليوم نحو 101.19 جنيه للتر، بزيادة طفيفة بلغت قرشين فقط، بنسبة 0.02%. كما بلغ سعر أحد أصناف زيت عباد الشمس نحو 102.46 جنيه للتر، مرتفعًا 1.29 جنيه، بنسبة 1.28%.

أما سعر زيت الذرة اليوم فسجل نحو 120.35 جنيه للتر، متراجعًا 1.25 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 1.03%، وتراوح السعر بين 118.57 جنيه و122.13 جنيه.

أسعار البقوليات اليوم

بلغ متوسط سعر الفول المعبأ اليوم نحو 62.89 جنيه للكيلو، بزيادة 33 قرشًا، بينما سجل الفول المعبأ المجروش نحو 63.54 جنيه للكيلو، مرتفعًا 2.26 جنيه، بنسبة 3.69%.

وسجل سعر العدس المعبأ الصحيح نحو 69.06 جنيه للكيلو، بانخفاض 76 قرشًا، فيما بلغ سعر العدس الأصفر المعبأ نحو 69.19 جنيه، متراجعًا 1.09 جنيه.

وتوضح أحدث أسعار السلع اليوم تفاوت حركة المنتجات الغذائية، بين سلع سجلت ارتفاعات محدودة وأخرى شهدت انخفاضًا، وفق آخر تحديث للأسواق.

وتعكس أحدث بيانات أسعار السلع اليوم استمرار التغيرات في أسعار المنتجات الغذائية بالأسواق، مع تفاوت حركة الأسعار بين الارتفاع والانخفاض من سلعة إلى أخرى. ويواصل المواطنون متابعة تحديثات الأسعار بشكل مستمر للتعرف على أحدث مستويات أسعار السلع الأساسية قبل الشراء، خاصة المنتجات الأكثر استهلاكًا مثل الأرز والفول والسكر والزيوت والمكرونة والعدس والبيض والشاي.