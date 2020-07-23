هاشتاج # فخر_العرب يتصدر تويتر.. ومغردون: علم مصر منور إنجلترا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فخر_العرب بعد تتويج محمد صلاح مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كلنا مبسوطين لك يا فخر العرب ‎#محمد_صلاح" و "‏اللاعب العربي الوحيد في التاريخ الذي جمع بين الدوري الانجليزي ودوري أبطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية والحذاء الذهبي للبريميرليج فخر العرب بأقدام الذهب"









وقال آخرون "‏اقسم بالله فعلاااإنت ‎فخر العرب " و" ‏علم مصر منور انجلترا الف مبروووووك لفخر مصر وفخر العرب محمد صلاح والف مبروووك لينا كلنا #فخر_العرب ‎









وأضاف آخرون "‏أعظم لاعب في تاريخ مصر شكرًا على كل شيء شكرًا لأنك جعلت علم مصر يرفرف في البريميرليج شكرًا يا صلاح يا فخر العرب ‎" و" #الخطيب_اسطوره_القرن هذا هو فخر العرب هذا هو فخر مصر".







