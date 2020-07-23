هاشتاج # فخر_العرب يتصدر تويتر.. ومغردون: علم مصر منور إنجلترا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فخر_العرب بعد تتويج محمد صلاح مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "كلنا مبسوطين لك يا فخر العرب #محمد_صلاح" و "اللاعب العربي الوحيد في التاريخ الذي جمع بين الدوري الانجليزي ودوري أبطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية والحذاء الذهبي للبريميرليج فخر العرب بأقدام الذهب"
وقال آخرون "اقسم بالله فعلاااإنت فخر العرب " و" علم مصر منور انجلترا الف مبروووووك لفخر مصر وفخر العرب محمد صلاح والف مبروووك لينا كلنا #فخر_العرب
وأضاف آخرون "أعظم لاعب في تاريخ مصر شكرًا على كل شيء شكرًا لأنك جعلت علم مصر يرفرف في البريميرليج شكرًا يا صلاح يا فخر العرب " و" #الخطيب_اسطوره_القرن هذا هو فخر العرب هذا هو فخر مصر".