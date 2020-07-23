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رياضة

هاشتاج # فخر_العرب يتصدر تويتر.. ومغردون: علم مصر منور إنجلترا

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:18 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فخر_العرب بعد تتويج محمد صلاح مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كلنا مبسوطين لك يا فخر العرب ‎#محمد_صلاح" و "‏اللاعب العربي الوحيد في التاريخ الذي جمع بين الدوري الانجليزي ودوري أبطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية والحذاء الذهبي للبريميرليج فخر العرب بأقدام الذهب"


وقال آخرون "‏اقسم بالله فعلاااإنت ‎فخر العرب " و" ‏علم مصر منور انجلترا الف مبروووووك لفخر مصر وفخر العرب محمد صلاح والف مبروووك لينا كلنا #فخر_العرب ‎


وأضاف آخرون "‏أعظم لاعب في تاريخ مصر شكرًا على كل شيء شكرًا لأنك جعلت علم مصر يرفرف في البريميرليج شكرًا يا صلاح يا فخر العرب ‎" و" #الخطيب_اسطوره_القرن هذا هو فخر العرب هذا هو فخر مصر".


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