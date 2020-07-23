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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات للحدود مع لبنان

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن المتحدث باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، إرسال تعزيزات نحو الحدود مع لبنان. 

​وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه على تويتر "نظرًا لتقييم الوضع الذي يجرى في الجيش الاسرائيلي تقرر إرسال تعزيز معيّن بقوات مشاة الى ​القيادة​ الشمالية العسكرية". 

تجدر الاشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمر أمس، وزارة المالية والأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي، بالعثور على موارد مالية من شأنها إضافة زيادة بقدر 3.3 مليار شيكل لموازنة الجيش.

وأوضح في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الهدف "تمويل أنشطة الجيش، وإقامة الحاجز الأمني الجديد الحدودي مع قطاع غزة، ومجالات حيوية أخرى لا تقبل التأخير".
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