أكرم عبد المجيد يطالب الجبلاية بمراجعة قرار استكمال الدوري بعد تزايد إصابات اللاعبين

علق أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق على مصير بطولة الدورى الممتاز بعد تزايد أعداد إصابات لاعبي الأندية بفيروس كورونا خلال فترة التدريبات والمباريات الودية.





كانت اللجنة الطبية داخل إتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان قد أعلنت عن ١٨ من الإصابات داخل صفوف الفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا خلال معسكر الفريق فى شرم الشيخ.





قال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"من غير الإصابات ومن غير فيروس كورونا بالعقل والمنطق ومراعاة الدرجات الأدنى انا أرى هناك صعوبة بالغة تصل لدرجة المستحيل بشأن استكمال الدورى الممتاز الموسم الجاري".





استطرد:" الوقت لا يسمح باستكمال منافسات الدورى المحلي إضافة الى ضغط المباريات المحلية ومشاركة ٤ فرق مصرية فى البطولات الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف من دورى الابطال وكأس الكونفيدرالية".





وقال ايضا:" هناك عوامل اخرى تعزز فرضية عدم استكمال الموسم الجارى منها الإصابات العضلية بخلاف الاصابة المتزايدة بفيروس كورونا بين صفوف لاعبي الاندية خلالة مرحلة التدريبات".





شدد نجم الزمالك على أنه لا يجوز استكمال الدورى، والتمسك به سوف يؤثر على كافة الدرجات ولابد من مراجعة مسؤلى الجبلاية أنفسهم لاسيما وأنه يؤثر على الدورى الموسم القادم".



