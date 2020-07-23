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حوادث

كثافات متوسطة بمحاور القاهرة.. صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:29 ص
كثافات متوسطة بمحاور
كثافات متوسطة بمحاور القاهرة
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كتب محمد صبرى
تشهد معظم محاور القاهرة الحيوية كثافات متحركة ومتوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفورى معها.


ومن بين تلك المحاور التى تشهد كثافات متوسطة طبيعية: صلاح سالم وكوبرى ٦ أكتوبر وكورنيش النيل والأوتوستراد ومناطق وسط القاهرة، وميدانا التحرير وعبد المنعم رياض.


ومن خلال جولة ميدانية بشوارع القاهرة، نناشد قائدى السيارات الابتعاد عن أماكن الزحام التى تشهد أعمال صيانة أو إنشاءات لكبارى مثل شارع مصطفى النحاس وامتداد شارع عباس العقاد، وغيرها من الأماكن التى تشهد أعمال إنشاءات بشرق القاهرة.


يأتي ذلك فى الوقت الذى يواصل رجال المرور بالعاصمة حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كثافات متوسطة بمحاور القاهرة.. صور
كثافات متوسطة بمحاور القاهرة.. صور
كثافات متوسطة بمحاور القاهرة.. صور
كثافات متوسطة بمحاور القاهرة.. صور
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