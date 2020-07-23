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أخبار البلد

الحكومة: لا زيادة في مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارة

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200%.


وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.


وأهاب بجميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.moi.gov.eg)، أو الصفحة الرسمية التابعة للوزارة على فيس بوك ( www.facebook.com/MoiEgy/).
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