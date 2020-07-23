الحكومة: لا زيادة في مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200%.









وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.







