عبد الرحمن عرابي: أجرت شقة أتمرن فيها استعدادا لأولمبياد طوكيو.. فيديو

أكد عبد الرحمن عرابي بطل مصر فى الملاكمة والمتأهل لـ أولمبياد طوكيو أن فيروس كورونا لم يمنعه من الاستعداد للمشاركة الأولمبية.





وأضاف عرابي فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه لم يتوقف عن التدريب منذ توقف النشاط الرياضي مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.





وكشف عرابي أنه استأجر شقة أمام منزله ووضع بها كل ما يحتاج إليه من معدات تمرين ليواظب على تدريباته اليومية ليكون مستعدا عند عودة النشاط الرياضي في أي وقت.



