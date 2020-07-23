تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة بالمدارس المصرية اليابانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها ، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله ورفع كفاءة المعلمين وأعضاء هيئه التدريس للمشاركة الفعالة في إحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.





من جانبه أعلن رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم قيام الوزارة بفتح باب التسجيل لوظيفة معلم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021 وذلك ابتداء من اليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020 ولمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي : https://ejsadm.moe.gov.eg

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أضاف وكيل اول وزارة التربية والتعليم أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة- وكيل مدرسة - معلم فصل رياض أطفال- معلم مساعد رياض أطفال - معلم (Math) - معلم (Science) - معلم لغة عربية - معلم لغة إنجليزية - معلم تربية رياضية - معلم تربية فنية - معلم تربية موسيقية - معلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة" - أخصائي نفسي - أخصائي اجتماعي).





أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن خطوات التقديم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية ، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة قياس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للإبتكار.





أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة طالبت المعلمين المتقدمين بضرورة التأكد من جودة خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل ، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث إنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.





كما شددت بضرورة مراجعة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، حيث سيتم استبعاد من سيخالف هذه الشروط نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.





يذكر أن المدارس المصرية اليابانية بمحافظة الشرقية بيانها كالتالي..

· المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر قرية سنجها (المؤانسة) - الزعاقة - مركز كفر صقر

· المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر (1) المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان.

· المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2) مجاورة 72 العاشر من رمضان