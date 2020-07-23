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أخبار البلد

وزيرة التضامن تتفقد منافذ صرف المعاشات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:40 م
وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم
زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منافذ صرف المعاشات بالهيئة؛ حيث بدأ صرف معاشات أغسطس وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عيد الأضحى المبارك بفتح مكاتب الهيئة استثنائيا خلال الإجازة الرسمية بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو، وتوفير جميع المعاشات في منافذ الصراف الآلي.

 
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي منافذ الصرف، وتابعت انتظام عمليات الصرف التي تتم في أكثر من ٥٠٠ منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لمن كانت معاشاتهم قبل يوليو ٢٠٢٠ أقل من ١٠٠٠ جنيه.


وخلال الجولة التفقدية؛ التقت "القباج" بعدد من أصحاب المعاشات، واستمعت لآرائهم ومطالبهم، ووعدت بتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.


وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن صرف المعاشات يتم قبل عيد الأضحى بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


ووجهت التحية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلى رأسهم اللواء جمال عوض، على نزولهم للعمل في يوم إجازة رسمية؛ حرصًا على تقديم الخدمة لأصحاب المعاشات.


وأكدت "القباج" أنه تم التنسيق مع البريد المصري للعمل أيضا يوم السبت المقبل ليستمر الصرف لكل الفئات حتى يوم الأربعاء المقبل.


من جانبه، قال اللواء جمال عوض إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعدت خطة للصرف تقوم على تقسيم أصحاب المعاشات لفئات حسب قيمة المعاش قبل زيادة يوليو الماضي، فمن كان معاشه قبل زيادة يوليو أقل من ١٠٠٠ جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يصرفون الخميس، على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، أما من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيه، ويبلغ عددهم نحو مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.


وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالًا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك تمت إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير ١٠ آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.


وأكد عوض ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لجميع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.
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