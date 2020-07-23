تجاوز المعايير.. حزب الأمة القومي في السودان يقاطع المشاركة في حكم الولايات

أعلن حزب الأمة القومي في السودان، اليوم الخميس، مقاطعته للمشاركة في مستويات حكم الولايات.





ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، أعرب حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي عن رفضه إجراءات تعيين حكام الولايات السودانية بسبب ما وصفه بـ "تجاوز المعايير".





ووجه حزب الأمة القومي في السودان أعضاءه الستة الذين تم تعيينهم كولاة بالاعتذار عن التكليف.





وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، قد أعلن تعيين حكام مدنيين للولايات، وذلك في إطار عملية الانتقال لحكم ديمقراطي كامل مدتها ثلاث سنوات.





وكانت هذه الخطوة أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير في العام الماضي.





وقال حمدوك إن تعيين الولاة المدنيين يمثل "البداية الفعلية للتغيير" في الولايات.



