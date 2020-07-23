فبركة فيديوهات بتمويلات تركية.. شاهد اعترافات العناصر الإخوانية الإرهابية.. فيديو

قال إسلام حجازى، أحد العناصر الإخوانية التى تم ضبطها، إنه انضم لجماعة الإخوان الإرهابية عام 1995 ثم انضم للجنة الإعلامية هناك عام 2014.









وأوضح أحد العناصر الإخوانية التى تم ضبطها، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتلقى توجيهات من قيادتهم بجماعة الإخوان الإرهابية فى قطر وتركيا للعمل على مجموعة من الملفات كان آخرها سد النهضة، الأزمة الليبية.









وأضاف أن دوره يقوم بجمع هذه الملفات وإرسالها لفريق الإنتاج لعمل فيديوهات وإحصائيات مفبركة، ومن ثم يقوم بإرسالها لقيادات الاعتماد ونشرها على منصات التواصل الاجتماعى من فيس بوك، ويوتيوب، وتويتر، وعرضها أيضا بقنوات "الشرق" و"مكملين" لعرضها مقابل دعم مادى من قيادتهم بجماعة الإخوان الإرهابية فى قطر وتركيا بهدف تشويه النظام المصرى.









يذكر أن فضائية "إكسترا نيوز" عرضت منذ قليل خبرا عاجلا صادرا عن وزارة الداخلية كشف عن ضبط 6 عناصر إخوانية استهدفت إثارة البلبلة بالتزامن مع بدء الاستحقاقات الانتخابية.









وقد تم ضبط العديد من الكاميرات وأدوات التصوير والفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وقد استغلت العناصر الإخوانية إحدى الوحدات بالإسكندرية وتجهيزها كاستوديو لإنتاج مواد مفبركة.