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أخبار العالم

كورونا يضرب سجون إسرائيل.. إصابة قائد سجن عوفر و4 من إدارة السجون

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:13 م
كورونا يضرب سجون
كورونا يضرب سجون إسرائيل
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سمر صالح
أفادت القناة 7 العبرية بأن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 اجتاح سجن عوفر الإسرائيلي في رام الله.
 
وذكرت القناة أنه في اليوم الأخير تم تشخيص إصابة 4 من موظفي إدارة السجون بفيروس كورونا.

وتابعت القناة أن المصابين هما قائد سجن عوفر وأحد أفراد وحدة "نحشون"، واثنين من السجانين في سجني "رامون" و"سلمون".
 
وأوضحت أن المصابين في حالة جيدة وهم في العزل.
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