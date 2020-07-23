نشرة أخبار التوك شو.. تفاصيل مبادرة ما يغلاش عليك لتوفير السلع.. محافظة تضم 50 % من مخالفات البناء فى مصر .. ماهي أعراض متلازمة ما بعد كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الخميس العديد من اللقاءات والقضايا المهمة.. نستعرض أبرزها فى السطور التالية.









قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية والمدير التنفيذى لمبادرة تشجيع المنتج المحلى " ما يغلاش عليك " ، إن جميع السلع المعمرة وغير المعمرة داخل المبادرة.





واضاف محمد عبد الفتاح ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن المبادرة لا تشمل السلع الغذائية والسيارات فقط .





وأشار المدير التنفيذى لمبادرة تشجيع المنتج المحلى " ما يغلاش عليك"، إلى أن المبادرة تضم الاجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية من الشنط والأحذية، الى جانب الملابس وحتى أثاث المنزل والمعدات الكهربائية وغيرها.





وتابع المدير التنفيذى لمبادرة تشجيع المنتج المحلى " ما يغلاش عليك" ، أن المنتجين تم الاتفاق معهم لتقليل نسبة الربح الخاص بهم داخل المبادرة، منوها الى أن الخصم يصل إلى حوالى 20% .





وأكد المدير التنفيذى لمبادرة تشجيع المنتج المحلى " ما يغلاش عليك " ، أن نسبة الخصم يقدمها المنتجون والمصنعون والتجار ليستفيد به كل المواطنين على مستوى الجمهورية مهما كان مكانه أو وضعه الاجتماعى













قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات حاسمة ضد المخالفين فيما يخص مخالفات البناء .





وأوضح محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز أن المحافظة استقبلت حتى الآن 29 ألفا و500 طلب تصالح فى مخالفات بناء .





وأشار إلى أن 50% من المخالفات على مستوى أنحاء الجمهورية توجد فى محافظة الشرقية والتى تعود لتراكمات منذ سنوات عديدة .





وأوضح أن محافظة الشرقية تعمل الآن على تقنين الوضع الحالى تقنين الوضع لبعض المخالفات والتعديات على أملاك الدولة ومنع تكرارها .





وأشار إلى أن المحافظة تتلقى فى الحال طلبات التصالح بمخالفات البناء ويتم تسديد الرسوم المقررة بالإضافة لفحص اللجان الفنية هذه الطلبات ومن ثم عرضه على اللجنة الفنية الهندسية والتى تختص بمعاينة المبنى وسلامة المنشآت وبناء عليه يتم فحص طلب التصالح .





قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن أدوية الحساسية التى تحتوى على الكورتيزون ساعدت المرضى فى الشفاء من فيروس كورونا، كما كشف عن أسباب الظاهرة التي تسمى بـ"متلازمة ما بعد كورونا"، لافتًا إلى ان تلك الأعراض تظهر بعد التعافي، ولا تمثل أي مصدر عدوى للآخرين، وهي بمثابة مضاعفات تحدث بعد الإصابة".









وأضاف الحداد فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن هذه المضاعفات نتيجة ما يسمى بـ"العاصفة المناعية" التي تحدث أثناء قضاء الجهاز المناعي على الفيروس، وأعراض هذه المتلازمة تتمثل في، التليف الرئوي، وآلام في الصدر، وصعوبة في التنفس، وآلام في العضلات، والشعور بالضعف العام، و التعرق الزائد مع أقل مجهود أو بدون مجهود، و النسيان، الصداع.





وذكر "الحداد"، أن الدراسات أثبتت أن كثيرًا من الأشخاص الذين يعانون من بعد كورونا بمشاكل في أجهزة التنفس، وهناك تفسيران للأمر هو حدوث بعض الجلطات الصغيرة في الرئة أو تليف رئوي بسيط يحدث ما بعد كورونا، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، لذا يجب أن يستمر المتعافون في تناول مذيبات الجلطات لفترة شهر على الأقل؛ للتأكد من عدم وجود أي جلطات في الجسم.





وأشار إلى أن هذه الأعراض لا تحدث لجميع المتعافين، ولا داعي للقلق، مؤكدًا أنها شيء طبيعي تحتاج فقط للمتابعة، وبعد ذلك تبدأ الأعراض في التلاشي بالتدريج حتى تختفي، وينصح بتناول بعض المقويات مثل فيتامين ب، والزنك بعد استشارة الطبيب المختص.





قال الدكتور حسن الفولى ، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، إن 23 يوليو ثورة مجيدة وكان لها العديد من المكتسبات وأهمها القضاء على الرأس مالية والاقصاء ، لافتا الى ان قانون الاصلاح الزراعى فمن خلالة تم توزيع الاراضى على الفلاحين وجعلت الفلاح مالك للارض بعد أن كان مستأجر .





واضاف " الفولى " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن الهيئة العامة للأصلاح الزراعى كانت تشرف على أدارة هذه الاراضى ، إلى جانب توفير الاسمدة وخدمات الفلاحين .





وأشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، إلى أننا استطعنا وهب الفلاحين 5 الاف عقد ليطمئن الفلاح على نفسة وبلدة واسرتة ، وتوزيع حوالى 800 عقد نهائى تم توزعهم أرضًا على الفلاحين .





وتابع رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، أن منظمومة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من ضمن وزارة الزراعة فنحن نعمل جميعًا تحت شعار واحد وهو خدمة الفلاح المصرى وتوفير الغذاء للشعب المصرى .









قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن هناك وثائق رسمية كثيرة لثورة 23 يوليو مازالت محظورة، لافتًا إلى أن الوثائق باتت متعددة كما ان مصادر كتابة التاريخ متعددة ويتم نقدها باسلوب علمى قبل أخذ ما فيها.





وأضاف شقرة فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن السوشيال ميديا تلعب دور رهيب وكبير فى محاولة لتزييف التاريخ وتغيير الخريطة الذهنية لأبنائنا، منوهًا أن وثائق منشية البكرى هامة جدًا بخصوص ثورة 23 يوليو.





وتابع إنه يجب أن نرى كل الوثائق الخاص بثورة 23 يوليو خاصة وان الثورة بها جزء سري ولا يعرف عنها أحد.





وأشار إلى ان جماعة الاخوان حاولت أن تسطو على المجموعات وأن تنسب انجاز ونجاح ثورة 23 يوليو لنفسها، مطالبًا الدولة بالافراج عن الوثائق الخاصة بثورة 23 يوليو المخزنة فى قصر عابدين.







