AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خصم 10% لحاملي بطاقات التموين.. المالية تكشف أسباب إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:29 م
المالية
المالية
Advertisements
هاني حسين
قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، تعليقا على مبادرة تشجيع المنتج المحلي، إنه خلال الفترة الماضية حدث تباطؤ في نسب الاستهلاك من المنتج المحلي مع بداية أزمة كورونا.

وأضاف محمد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي " ، :"  الدولة سعت إلى ضخ مبالغ وأموال من أجل تحريك النشاط الاقتصادي".


 وتابع محمد عبد الفتاح :" الهدف من المبادرة مساعدة المواطن المصري على الحصول على احتياجاته بأسعار مناسبة وفي المتناول".


واكمل محمد عبد الفتاح :" المبادرة  تهدف إلى دعم المصانع  للعمل بكامل الطاقة الانتاجية لها  وتوفير فرص عمل داخلها ".


ولفت محمد عبد الفتاح إلى المحلات والسلاسل التجارية تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب ازمة كورونا"، مضيفا:" خصم يقدم من اصحاب المصانع والمحلات التجارية لكل المواطنين على أرض مصر ضمن المبادرة  لتشجيع المنتج المحلي، وهناك خصم  10% لحاملي البطاقات التموينية ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. المالية: 10% خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي

تشجيع المنتج المحلى.. المالية: خصم 10 % إضافية لحاملى البطاقات التموينية.. فيديو

توفير فرص عمل للشباب.. اقتصادية النواب تكشف فوائد مبادرة تشجيع المنتج المحلي

برلماني يطالب بمنح أصحاب بطاقات التموين 40% خصم على شراء السلع

تساهم في تشغيل عجلة الاقتصاد .. صناعة النواب تشيد بمبادرة تشجيع المنتج المحلى

%10 خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي.. برلمانيون: تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة

ترشيحاتنا

الصحة: نتوقع الوصول لصفر إصابات بـ كورونا منتصف سبتمبر 2020

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أخبار التوك شو | المالية تعلن خبرًا سارًا للمواطنين.. الحكومة: استمرار منع إقامة الأفراح في الفنادق والشوارع

الجيش الليبي: هروب ألف مرتزق سوري إلى أوروبا

AdvertisementS

هل يحرم على المضحي الجماع في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

الإفتاء: يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين فقط

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

فيضان كبير فى السودان خلال أسبوعين.. عباس شراقي: لا نثق فى تصريحات إثيوبيا حول ملف السد

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور