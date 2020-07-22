خصم 10% لحاملي بطاقات التموين.. المالية تكشف أسباب إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلي

قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، تعليقا على مبادرة تشجيع المنتج المحلي ، إنه خلال الفترة الماضية حدث تباطؤ في نسب الاستهلاك من المنتج المحلي مع بداية أزمة كورونا.





وأضاف محمد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي " ، :" الدولة سعت إلى ضخ مبالغ وأموال من أجل تحريك النشاط الاقتصادي".









وتابع محمد عبد الفتاح :" الهدف من المبادرة مساعدة المواطن المصري على الحصول على احتياجاته بأسعار مناسبة وفي المتناول".









واكمل محمد عبد الفتاح :" المبادرة تهدف إلى دعم المصانع للعمل بكامل الطاقة الانتاجية لها وتوفير فرص عمل داخلها ".









خصم يقدم من اصحاب المصانع والمحلات التجارية لكل المواطنين على أرض مصر ضمن المبادرة لتشجيع المنتج المحلي ، وهناك خصم 10% لحاملي البطاقات التموينية ". ولفت محمد عبد الفتاح إلى المحلات والسلاسل التجارية تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب ازمة كورونا"، مضيفا:"المواطنين



