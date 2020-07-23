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برلمان

برلمانية تهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة يوليو: أنهت فترة طويلة من الضعف والهوان

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:26 م
النائبة إيناس عبد
النائبة إيناس عبد الحليم
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فريدة محمد
هنأت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدة أن هذه الثورة أرجعت الدولة المصرية لشعبها وأنهت فترة طويلة من الضعف والهوان.

وأشارت عبد الحليم في بيان لها إلى أنه يكفينا أن هذه الثورة جعلت حاكمنا مصري وليس تركي أو إنجليزي وجعلت أمرنا بيدينا كما أن لها الفضل في حماية العديد من الطبقات المصرية الكادحة وخاصة الفلاحين.

وطالبت النائبة بضرورة تقدير الأحداث في إطارها الزمني وعدم تقدير حدث ماضي بقواعد هذا العصر حتى لا نظلمه، مشددة: ثورة يوليو المباركة كان لها عظيم الأثر على مصر والدول العربية والإفريقية أيضا وتأثيرها العالمي مشهود.

ونوهت إلى أنه لا تزال قواتنا المسلحة على العهد بالانحياز دائما وأبدا إلى الشعب المصري وتلبية آماله وطموحاته والدفاع عن قضاياه.
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