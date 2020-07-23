AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كريم أشرف ناشئ الهلال السعودي: ارتداء قميص منتخب مصر شرف.. محمد صلاح مثلي الأعلي.. وأحلم بقيادة الفراعنة في كأس العالم.. حوار

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:57 م
كريم أشرف ناشئ الهلال
كريم أشرف ناشئ الهلال السعودي
Advertisements
محمد السعيد
كريم أشرف شاب مصري يبلغ من العمر 17 عاما، ولد في الممكلة العربية السعودية، وبدأت حكايته مع كرة القدم في سن مبكر، وبات حلمه نيل شرف ارتداء قميص الفراعنة، والسير على خطى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

تواصل "صدى البلد" مع كريم أشرف وأجرى معه حوارا حول بدايته مع كرة القدم، وطموحاته، وموقفه من تمثيل منتخب مصر:

  • حدثنا عن بدايتك مع كرة القدم؟ 
أنا أعشق كرة القدم منذ الصغر، كنت ألعب بشكل عادي في المدرسة الابتدائية في السعودية، كنت مثل أي طفل صغير أحلف لأبي وأمي أنني ألعب كرة القدم بشكل جيد، وفي إحدى المرات حضر والدي إلى المدرسة، وبالفعل اقتنع أنني ألعب بشكل مميز، بعدها بفترة قصيرة انضممت إلى أكاديمية ريال مدريد بالمملكة العربية السعودية لمدة شهر واحد، ثم لعبت في أكاديمية الشباب، وتم اختياري ضمن ثلاثة لاعبين أجانب من مواليد المملكة للعب في صفوف ناشئي النادي، قضيت عدة أشهر مع فريق الناشئين لكن لم أستمر بسبب عدم تسجيلي رغم حصولي على العديد من الوعود، بعدها تدربت في العديد من الأكاديميات، أبرزها ستيلا "أحد أكبر أكاديميات السعودية لعبت بها فترة وظهرت بمستوى جيد، وطلب نادي الهلال التعاقد معي، ولكن عندما علم أنني موقع مع الأكاديمية لمدة عام تراجع عن الصفقة، بعد فترة من انتهاء عقدي من مع أكاديمية ستيلا، خضعت لاختبارات في نادي الهلال، وبالفعل تم قبولي كان ذلك في موسم 2017 - 2019.

  • هل تملك أي جنسية غير المصرية؟
لا أملك أي جنسية غير المصرية، ولدت بالسعودية لكنني حاصل على الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين أيضا.

  • ما هو مركزك في الملعب؟
بدأت كجناح أيسر، ولكن حاليا ألعب كمهاجم صريح.

  • كم بطولة حققتها مع الهلال؟
حققت ببطولة الدوري الممتاز 2018 - 2019، وسجلت فيها 6 أهداف وصنعت 9 آخرين، إضافة إلى بطولة "شهدائنا فخرنا" الودية التي حصلت فيها على لقب أفضل لاعب في البطولة، كما ساهمت مع الهلال في تحقيق لقب وصيف بطولة دبي الدولية 2018 2019، وحصلت على المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة.

في بداية هذا الموسم ابتعدت عن المشاركة في مباريات الدوري الأول، بسبب مشكلة خاصة بالمواليد الأجانب بالمملكة السعودية، مع بداية الدور الثاني بمسابقة الدوري بدأت أشارك بشكل طبيعي وسجلت 4 أهداف وصنعت 5 آخرين، لكن المسابقة توقف بسبب فيروس كورونا.

  • هل تحدث معك أحد للانضمام إلى منتخب مصر؟
بصراحة لم يتحدث معي أحد، ربما لأنهم لا يعرفون عني شيئا، لكن بالتأكيد اللعب لمنتخب مصر شرف عظيم، وحلم انتظره منذ فترة طويلة، أتمنى أن أنال اهتمام منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، البعض يقول ستكون مهاجم منتخب مصر الأول في بطولة كأس العالم المقبلة بالطبع هذا حلم.

  • هل تلقيت عروضا من الدوري المصري؟
كان هناك محادثات من جانب أحد الأندية مصر، لكن لم يحدث اتفاق، بصراحة أرغب في الاستمرار في الدوري السعودي، في الوقت الحالي.

  • من هو مثلك الأعلى؟
محمد صلاح.

  • ماذا يمثل محمد صلاح بالنسبة لك كلاعب؟
محمد صلاح وصل إلى مكانة كبيرة لم يصل إليها أي لاعب في تاريخ مصر، وهو من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليا، بالطبع أحلم بالوصول إلى مكانة صلاح، بل وتجاوزها وتحطيم أرقامه، هدفي أن أصل مكانة لم يصل إليها لاعب مصري.

في الماضي كان ميسي ورونالدو هما اللاعبين الخارقين بالنسبة لنا، لكن عندما تجد لاعب من بلدك ينافس رونالدو وميسي ويتفوق عليهما أحيانا فهذا شيء عظيم، أصبحنا نفتخر به أمام العالم بأكمله، الجميع في مصر يقتدي بمحمد صلاح ويريد أن يصبح مثله.

محمد صلاح لم يصل إلى هذه المكانة من فراغ، عانى كثيرا وكافح من أجل الوصول المكانة العالمية.

  • كيف ترى المنافسة بين النصر والهلال هذا الموسم على لقب الدوري السعودي؟
أتمنى تتويج الهلال بلقب الدوري، كوني لاعبا بالنادي، لكن إذا  تحدثنا بحيادية يمكن أن نقول من الصعب التكهن باسم بطل الدوري، الهلال نادي كبير، والنصر ايضا فريق جيد، لكن الفريق الذي استعد بشكل أفضل خلال فترة التوقف سيكون الأقرب لحصد اللقب.
كريم أشرف ناشئ الهلال السعودي: ارتداء قميص منتخب مصر شرف.. محمد صلاح مثلي الأعلي.. وأحلم بقيادة الفراعنة في كأس العالم.. حوار
كريم أشرف ناشئ الهلال السعودي: ارتداء قميص منتخب مصر شرف.. محمد صلاح مثلي الأعلي.. وأحلم بقيادة الفراعنة في كأس العالم.. حوار
كريم أشرف ناشئ الهلال السعودي: ارتداء قميص منتخب مصر شرف.. محمد صلاح مثلي الأعلي.. وأحلم بقيادة الفراعنة في كأس العالم.. حوار
كريم أشرف ناشئ الهلال السعودي: ارتداء قميص منتخب مصر شرف.. محمد صلاح مثلي الأعلي.. وأحلم بقيادة الفراعنة في كأس العالم.. حوار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملكة سارة عصام.. أول محترفة مصرية لكرة القدم في بريطانيا تشكر الحكومة وتروي تجربتها مع كورونا

أخبار الرياضة| أزارو يعود للأهلي.. أحمد بلال يسخر من الزمالك.. 7 صفقات تعمق جراح قطبي مصر.. قلق في مانشستر سيتي بسبب مسلسل البرنس

بعد تصريحات حازم إمام.. الأرقام تؤكد أفضلية الخطيب على حسن شحاتة

رامز حفظ الله ناشئ ميلوول الإنجليزي: فشل انضمامي إلى توتنهام أحبطني وأتمنى اهتمام منتخب مصر بي.. أحلم بتخطي أرقام صلاح وارتداء قميص آرسنال

سيف عادل حارس لاجرانخا الإسباني: المشاركات الدولية سبب رحيلي عن مانشستر سيتي.. والحضري مثلي الأعلى.. حوار

أليو ديانج: الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا.. وحلمت بارتداء قميصه منذ الصغر

ترشيحاتنا

يقوي المناعة ويمنع السرطان.. 15 فائدة لـ عصير العنب وطريقة تحضيره

بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

مفاجأة.. دراسة تكشف سبب جديد وراء الانسداد الرئوي المزمن

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق تنسيق الثانوية العامة 2020 .. و6 أغسطس فتح الموقع

في عيد ميلاد أحمد عز.. تعرف على عمره الحقيقي ومهنته قبل التمثيل

بعد إصابة مدير حميات دمنهور مجددا بكورونا ..كيف يحمى المتعافون أنفسهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد داخل منزل آخر الضباط الأحرار فى القليوبية.. الحسينى أبو عرب تاريخ من عطاء لم ينقطع.. ووهب حياته للعمل الخيرى.. فيديو وصور

بدون تكاليف.. 3 طرق لـ علاج الحكة من المنزل

خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c