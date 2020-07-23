كريم أشرف ناشئ الهلال السعودي: ارتداء قميص منتخب مصر شرف.. محمد صلاح مثلي الأعلي.. وأحلم بقيادة الفراعنة في كأس العالم.. حوار

كريم أشرف شاب مصري يبلغ من العمر 17 عاما، ولد في الممكلة العربية السعودية، وبدأت حكايته مع كرة القدم في سن مبكر، وبات حلمه نيل شرف ارتداء قميص الفراعنة، والسير على خطى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.





تواصل "صدى البلد" مع كريم أشرف وأجرى معه حوارا حول بدايته مع كرة القدم، وطموحاته، وموقفه من تمثيل منتخب مصر:





حدثنا عن بدايتك مع كرة القدم؟

أنا أعشق كرة القدم منذ الصغر، كنت ألعب بشكل عادي في المدرسة الابتدائية في السعودية، كنت مثل أي طفل صغير أحلف لأبي وأمي أنني ألعب كرة القدم بشكل جيد، وفي إحدى المرات حضر والدي إلى المدرسة، وبالفعل اقتنع أنني ألعب بشكل مميز، بعدها بفترة قصيرة انضممت إلى أكاديمية ريال مدريد بالمملكة العربية السعودية لمدة شهر واحد، ثم لعبت في أكاديمية الشباب، وتم اختياري ضمن ثلاثة لاعبين أجانب من مواليد المملكة للعب في صفوف ناشئي النادي، قضيت عدة أشهر مع فريق الناشئين لكن لم أستمر بسبب عدم تسجيلي رغم حصولي على العديد من الوعود، بعدها تدربت في العديد من الأكاديميات، أبرزها ستيلا "أحد أكبر أكاديميات السعودية لعبت بها فترة وظهرت بمستوى جيد، وطلب نادي الهلال التعاقد معي، ولكن عندما علم أنني موقع مع الأكاديمية لمدة عام تراجع عن الصفقة، بعد فترة من انتهاء عقدي من مع أكاديمية ستيلا، خضعت لاختبارات في نادي الهلال، وبالفعل تم قبولي كان ذلك في موسم 2017 - 2019.





هل تملك أي جنسية غير المصرية؟

لا أملك أي جنسية غير المصرية، ولدت بالسعودية لكنني حاصل على الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين أيضا.



ما هو مركزك في الملعب؟

بدأت كجناح أيسر، ولكن حاليا ألعب كمهاجم صريح.





كم بطولة حققتها مع الهلال؟

حققت ببطولة الدوري الممتاز 2018 - 2019، وسجلت فيها 6 أهداف وصنعت 9 آخرين، إضافة إلى بطولة "شهدائنا فخرنا" الودية التي حصلت فيها على لقب أفضل لاعب في البطولة، كما ساهمت مع الهلال في تحقيق لقب وصيف بطولة دبي الدولية 2018 2019، وحصلت على المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة.





في بداية هذا الموسم ابتعدت عن المشاركة في مباريات الدوري الأول، بسبب مشكلة خاصة بالمواليد الأجانب بالمملكة السعودية، مع بداية الدور الثاني بمسابقة الدوري بدأت أشارك بشكل طبيعي وسجلت 4 أهداف وصنعت 5 آخرين، لكن المسابقة توقف بسبب فيروس كورونا.



هل تحدث معك أحد للانضمام إلى منتخب مصر؟

بصراحة لم يتحدث معي أحد، ربما لأنهم لا يعرفون عني شيئا، لكن بالتأكيد اللعب لمنتخب مصر شرف عظيم، وحلم انتظره منذ فترة طويلة، أتمنى أن أنال اهتمام منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، البعض يقول ستكون مهاجم منتخب مصر الأول في بطولة كأس العالم المقبلة بالطبع هذا حلم.





هل تلقيت عروضا من الدوري المصري؟

كان هناك محادثات من جانب أحد الأندية مصر، لكن لم يحدث اتفاق، بصراحة أرغب في الاستمرار في الدوري السعودي، في الوقت الحالي.





من هو مثلك الأعلى؟

محمد صلاح.





ماذا يمثل محمد صلاح بالنسبة لك كلاعب؟

محمد صلاح وصل إلى مكانة كبيرة لم يصل إليها أي لاعب في تاريخ مصر، وهو من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليا، بالطبع أحلم بالوصول إلى مكانة صلاح، بل وتجاوزها وتحطيم أرقامه، هدفي أن أصل مكانة لم يصل إليها لاعب مصري.





في الماضي كان ميسي ورونالدو هما اللاعبين الخارقين بالنسبة لنا، لكن عندما تجد لاعب من بلدك ينافس رونالدو وميسي ويتفوق عليهما أحيانا فهذا شيء عظيم، أصبحنا نفتخر به أمام العالم بأكمله، الجميع في مصر يقتدي بمحمد صلاح ويريد أن يصبح مثله.





محمد صلاح لم يصل إلى هذه المكانة من فراغ، عانى كثيرا وكافح من أجل الوصول المكانة العالمية.





كيف ترى المنافسة بين النصر والهلال هذا الموسم على لقب الدوري السعودي؟