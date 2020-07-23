نظام نور.. 10 خطوات للتسجيل في النقل المدرسي بالسعودية

تستعد مدارس المملكة العربية السعودية لإتمام الترتيبات اللازمة بشأن العام الدراسى الجديد، حيث أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1442هـ، عبر نظام نور.

ودعت الشركة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم منذ وقت مبكر قبل بداية العام الدراسي؛ وذلك لمحدودية السعة المقعدية المخصصة للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية بالمملكة، ولزيادة فرصة الحصول على مقاعد في الحافلات المدرسية واستكمال كل الخطوات وتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

وأوضحت الشركة أن التسجيل في الخدمة لا يعني الحصول عليها؛ حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبق عليها معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها، من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، والتي منها سلامة الطالب الطالبة والحالة الاجتماعية والبعد عن المدرسة، مشيرة إلى أنه في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، سيتم إصدار بطاقات الصعود للحافلة والتي يمكن للطالب او الطالبة الحصول عليها من خلال طباعتها عبر نظام نور.

وأشارت الشركة إلى أن من ضمن خطوات التسجيل في نظام نور تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي والبالغة 200 ريال للعام الدراسي الكامل عبر نظام سداد، مؤكدة أن هذه تعتبر أجور تسجيل ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة.

وكشفت الشركة عن تخصيص 11 قناة لتحقيق التواصل والتفاعل مع المستفيدين من الخدمة، ومنها استقبال الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني، (8001231000) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc).

وكشف الحساب الرسمي لشركة تطوير النقل التعليمي عبر موقع «تويتر» خطوات طلب النقل المدرسي إلكترونيًا من خلال نظام نور، والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على نظام نور.

2- سجل دخولك على النظام.

3- اختر طلب النقل المدرسي للعام المقبل الموجود في خانة النقل المدرسي.

4- اضغط على طلب النقل.

5- وافق على رسالة الشروط والأحكام.

6- اكتب البيانات الأساسية والمطلوبة.

7- أكد رقم الجوال وأدخل الكود المرسل لك.

8- اضغط على دفع أجور التسجيل من خلال سداد المبلغ.

9- اختر نعم في رسالة التأكيد على سداد المبلغ.

10- احتفظ برقم فاتورة السداد.

11- اطلع على حالة الفاتورة بعد السداد سيظهر لك أن الطلب قيد الدراسة من الشركة.

وأوضح أيضًا خطوات سداد الفاتورة إلكترونيًا عن طريق الحساب البنكي والتي جاءت كالآتي:

1- سجل دخولك على حسابك البنكي.

2- اختر سداد فاتورة لمرة واحدة.

3- اختر فئة الخدمات.

4- اختر النقل المدرسي.

5- ادفع مبلغ الفاتورة.