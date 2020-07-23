رجب بكار يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز أمام الزمالك في اللقاء الودي

تقدم رجب بكار بهدف رائع في شباك نادي الزمالك في الدقيقة 70 من عمر اللقاء الودي بين الفريقين المقام حاليا علي ملعب برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري المصري.





وقام رجب بكار بتسديد كرة من الجهة اليمني لتسكن شباك حارس الزمالك ويعلن تقدم فريقه بيراميدز بالهدف الأول في اللقاء الودي.





ويسيطر فريق بيراميدز علي أحداث المباراة منذ بدايتها كما استغلوا طرد اللاعب محمود علاء مدافع الزمالك لشن أكبر عدد من الهجمات علي مرمي الزمالك.





وأشهر الحكم أحمد الغندور البطاقة الحمراء للاعب محمود علاء مدافع الزمالك بعد عرقلة محمد حمدي لاعب بيراميدز ومنعه من الانفراد بحارس المرمي.

يأتى ذلك بعد تمريرة قصيرة من محمود علاء لحارس مرماه أبو جبل إلا أن محمد حمدي كان سينفرد بالمرمي حتي قام المدافع بعرقلته وطرد علي إثرها.





في الدقيقة الثانية هدد الزمالك مرمي بيراميدز بعدما مرر يوسف أوباما كرة رائعة لزميله مصطفي محمد خلف المدافعين ولكن سددها خارج المرمي.





وبعدها بدقيقتين حاول عبدالله السعيد تسجيل هدف من كرة ثابتة خارج ال18 إلا أن العارضة تصدت لها.





ومرر عبدالله السعيد كرة خطيرة للاعب تراوري خلف مدافعي الزمالك إلا أن أبو جبل تصدي لها.





وفي الدقيقة 15 مرر عمر جابر كرة رائعة لتراوري وتصدي لها أبو جبل.









وأعلن كارتيرون المدير الفني تشكيل الزمالك للقاء الودي وجاء كالتالي :









حراسة المرمى: محمد أبو جبل





الدفاع: محمد عبد الغني و محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.





الهجوم: مصطفى محمد





في حين أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلته كالتالي :





حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن

الهجوم: إيريك تراوري



