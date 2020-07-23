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مرأة

في عيد ميلادها .. شاهد أجمل إطلالات إنجي المقدم

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:57 م
انجي المقدم
انجي المقدم
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حياة عبد العزيز
يصادف اليوم 23 يوليو عيد ميلاد الفنانة إنجي المقدم، والتي خضعت اليوم لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت إنجي المقدم بإطلالة بيضاء مثيرة للجدل، مرتدية فستانا باللون الأبيض القصير فوق الركبة، وحافية القدمين، مع الظهور بتسريحة شعر مختلفة.


وتحرص إنجي المقدم على مشاركة إطلالتها مع الجمهور، فهي تتميز بارتداء الملابس على أحدث صيحات الموضة، ذات الألوان المناسبة لها.


كما تعتمد على الظهور باللمسات الجمالية التي تبرز جمال ملامحها، ففي أغلب الأوقات تضع أحمر الشفاه الجريء، مع إبراز جمال عينيها بالكحل والآيلاينر.


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وإليكم أجمل إطلالات إنجي المقدم..
انجي المقدم انجي المقدم
انجي المقدم انجي المقدم
انجي المقدم انجي المقدم
انجي المقدم انجي المقدم
انجي المقدم انجي المقدم
انجي المقدم انجي المقدم
انجي المقدم انجي المقدم
انجي المقدم انجي المقدم
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