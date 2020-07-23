في عيد ميلادها .. شاهد أجمل إطلالات إنجي المقدم





وتألقت إنجي المقدم بإطلالة بيضاء مثيرة للجدل، مرتدية فستانا باللون الأبيض القصير فوق الركبة، وحافية القدمين، مع الظهور بتسريحة شعر مختلفة.









وتحرص إنجي المقدم على مشاركة إطلالتها مع الجمهور، فهي تتميز بارتداء الملابس على أحدث صيحات الموضة، ذات الألوان المناسبة لها.









كما تعتمد على الظهور باللمسات الجمالية التي تبرز جمال ملامحها، ففي أغلب الأوقات تضع أحمر الشفاه الجريء، مع إبراز جمال عينيها بالكحل والآيلاينر.









اقرأ ايضًا:







