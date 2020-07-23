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سياسي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو أثلجت قلوب المصريين

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:24 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حمزة شعيب
وجه الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ على الاجتماع السياسي، التحية للقوات المسلحة المصرية ، مرورا بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر وصولا إلى القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو أثلجت قلوب جميع المصريين.


أضاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عدة رسائل اليوم أهمها ضرورة الاصطفاف الوطني حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الوطن في خطر وهناك عدم توحد بين الجميع خلف الرئيس والقوات المسلحة اللذين هما درع وسيف هذا الوطن.
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