كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 23 يوليو حملت رسائل قوية

قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة ثورة 23 يوليو حملت رسائل قوية مرتبطة بالماضي والحاضر والمستقبل.





وأضاف عبد الرازق توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، أنه كلما تكاتف الجيش والشعب أدى ذلك إلى تحقيق انتصارات عظيمة.





وتابع عبد الرازق توفيق: "وجدنا تكاتف الشعب والجيش في ثورتي 23 يوليو و30 يونيو.. الجيش المصري أعرق جيش في التاريخ".





وأردف عبد الرازق توفيق: "الجيش المصري ملك للمصريين يدافع عن أمنهم وحدودهم وأمنهم القومي".





واستطرد عبد الرازق توفيق: "نشهد تحديات وتهديدات في الوقت الراهن على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، ونشهد حالة من الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة".