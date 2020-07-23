نمتلك أقوى جيوش المنطقة.. مستشار ناصر العسكرية: صيحة الوطنية بدأت في ثورة 23 يوليو

قال اللواء محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه قبل ثورة 23 يوليو كنا نجد الجنود الإنجليز في كل مكان في مصر وكنا نشعر بالخوف بسبب تواجدهم.





وأضاف محمود خلف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" بعد قيام ثورة 23 يوليو وجلاء الإنجليز عن مصر كانت اكبر علامة أثرت فينا دفعتنا لدخول القوات المسلحة لمحاربة كل من يعتدي علينا، وصيحة الوطنية بدأت في ثورة 23 يوليو ".





وتابع محمود خلف:" مصر تمر بمجموعة كبيرة من التحديات ومصر دولة عظمى تخاطب العالم بأكمله ".





مصر تمتلك أقوى جيوش المنطقة وهذا نتاج طبيعي لتفاعلات ثورة 23 يوليو ومصر فوق الجميع، الحفاظ على امنها واستطاعت ان تضع نفسها في مقدمة الدول الحضارية". واكمل محمود خلف:"وتستطيعواستطاعت



