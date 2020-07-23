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نمتلك أقوى جيوش المنطقة.. مستشار ناصر العسكرية: صيحة الوطنية بدأت في ثورة 23 يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال اللواء محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية،  إنه قبل ثورة 23 يوليو كنا نجد الجنود الإنجليز في كل مكان في مصر وكنا نشعر بالخوف بسبب تواجدهم. 

وأضاف محمود خلف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" بعد قيام ثورة 23 يوليو وجلاء الإنجليز عن مصر كانت اكبر علامة أثرت فينا دفعتنا  لدخول القوات المسلحة لمحاربة كل من يعتدي علينا، وصيحة الوطنية بدأت في ثورة 23 يوليو ".

 وتابع محمود خلف:"  مصر تمر بمجموعة كبيرة من التحديات ومصر دولة عظمى تخاطب العالم بأكمله ".

واكمل محمود خلف:"  مصر تمتلك أقوى جيوش المنطقة وهذا نتاج طبيعي لتفاعلات ثورة 23 يوليو ومصر فوق الجميع، وتستطيع الحفاظ على امنها واستطاعت ان تضع نفسها في مقدمة الدول الحضارية".

ولفت محمود خلف:"  ثبات واستقرار الشرق الاوسط بأكمله في قوة مصر وجيشها "، مضيفا:"  إشادة الرئيس السيسي بدور محمد نجيب وجمال عبد الناصر  في ثورة 23 يوليو تأكيد على عظمة مصر في تقدير دور قادة ثورة 23 يوليو ".
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