جمال الكشكي: السيسي هو مؤسس الجمهورية الثانية فى تاريخ مصر.. فيديو

قال الكاتب الصحفى جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن ثورة 23 يوليو كانت لها ظروف خاصة، والصحافة لعبت دورا مهما فى توثيق ما حدث.





وأضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة أكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الفنان الراحلة أم كلثوم كتبت مقالات بيدها عن الثورة والرئيس الراحل محمد نجيب والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أنه قام بنشر ذلك فى عدد الأهرام العربي.





ولفت جمال الكشكي إلى أن الإعلام كان حريصا على إعطاء هذه الثورة حقها، وكشف أن الرئيس جمال عبد الناصر كان مؤسس الجمهورية الأولى فى تاريخ مصر، فيجب أن نؤكد أن الرئيس عبد الفتاح إلى أن الإعلام كان حريصا على إعطاء هذه الثورة حقها، وكشف أن الرئيس جمال عبد الناصر كان مؤسس الجمهورية الأولى فى تاريخ مصر، فيجب أن نؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مؤسس الجمهورية الثانية فى تاريخ مصر.





وأشار إلى أن الظروف التى حدثت فى ثورة 52 هى نفس الظروف التى كانت تحدث فى ثورة 30-6، فتركيا كانت فى حلف بغداد ضد ثورة 52، و تركيا الآن فى حلف معادي لهدم ثورة 30 -6.





وأوضح أن مصر ترفض التبعية والاحتلال وترفض ايادى العبث، فثورة 30-6 وثورة 23 يوليو عظيمتان.



