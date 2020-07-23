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أخبار العالم

إثيوبيا تقدم أوراق اعتماد سفيرها الجديد لدى السودان

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قدم السفير الإثيوبي الجديد لدى السودان أوراق اعتماده لوزارة الخارجية السودانية.


وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا" أن وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، استقبل بمكتبه اليوم؛  سفير جمهورية إثيوبيا الجديد لدي السودان؛ يبليتال إيمرو، بهدف تقديم نسخة من أوراق اعتماده للوزير .


وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء استعرض المستوي المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات التعاون المشتركة ؛ بالإضافة إلى مناقشة سبل الارتقاء بها إلي آفاق أرحب لتحقيق الفوائد والمصالح المشتركة بين البلدين؛ وصولًا لخلق شراكات استراتيجية في كافة المجالات.


في السياق ذاته، بحث الطرفان العلاقات الاجتماعية والثقافية المتميزة بين البلدين؛ وسبل الاستفادة من ذلك في تفعيل وتعزيز الدبلوماسية الشعبية، كما اتفق الجانبان علي ضرورة  الارتقاء بالتعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية عبر آليات اللجنة الوزارية المشتركة العليا؛ واللجنتين السياسية والاقتصادية لتعظيم المصالح المشتركة.
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