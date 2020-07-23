وزير قطاع الأعمال: 30% من الانبعاثات والتلوث تأتي من السيارات.. فيديو

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز يُعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر.





وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشروع يأتي في إطار إحياء شركة النصر للسيارات، وإنتاج السيارات الكهربائية على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية الشهيرة "النصر"..





وتابع أن كل 10 ألاف كيلومتر تقطعها السيارة الكهربائية توفر ما يعادل 7500 جنيه في أسعار السيارات الأخرى.





وأردف هشام توفيق أن أكثر من 30% من الانبعاثات والتلوث تأتي من السيارات، وهو ما مثّل دافعا للعمل على التخلص من هذه الانبعاثات عبر تحويل المحركات للعمل بالغاز بدلا من أنواع الوقود الأخرى ومن هنا كانت بداية المشروع.



