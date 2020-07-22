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خصم عند الشراء.. وزير قطاع الأعمال: محفزات للمواطن للإقبال على السيارات الكهربائية.. نواب: تقلل من الإعتماد على البنزين والسولار.. وتحافظ على البيئة من التلوث

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:00 م
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
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معتز الخصوصى
- "صناعة البرلمان" تشيد بمنح محفزات للمواطن للإقبال على السيارات الكهربائية
- برلماني يكشف مزايا استخدام السيارات الكهربائية والغاز الطبيعى كبديل للوقود
- نائبة تطالب بضرورة توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية فى كل المناطق على مستوى الجمهورية

أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب بما أعلن عنه وزير قطاع الأعمال بشأن منح محفزات للمواطن للإقبال على السيارات الكهربائية، مؤكدين أنها محفزات جيدة وتأتى فى إطار سياسة الدولة لتقليل عدد السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار ، كما طالبوا بضرورة توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية فى كل المناطق على مستوى الجمهورية.


فى البداية أشاد النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بما أعلن عنه وزير قطاع الأعمال بشأن منح محفزات للمواطن للإقبال على السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن كل دول العالم أصبحت تتجه للاهتمام للحفاظ على البيئة والتفكير فى استخدام السيارات التى تعمل بالكهرباء والغاز بإعتبارها صديقة للبيئة.


وقال البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاعتماد على السيارات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعى يأتي في ظل وجود وفرة بالكهرباء والغاز، وهو ما يوفر من فاتورة البنزين ويقلل من الاستيراد من الخارج.


وأضاف: "أهم شىء هو توافر بنية تحتية للمحطات الكهربائية التى ستمول السيارات الكهربائية"، مؤكدا على ضرورة منح محفزات للمواطن للإقبال على شراء هذه السيارات، بحيث نبدأ بالسيارات الأجرة والميكروباص والأتوبيسات.


وقال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن وزير قطاع الأعمال سبق وأعلن أمام لجنة الصناعة بالبرلمان ، عن محفزات للمواطن للإقبال على شراء السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنها محفزات جيدة وتأتى فى إطار سياسة الدولة لتقليل عدد السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار.


وأشار الزياتى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، إلى أن استخدام السيارات الكهربائية والسيارات التى سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى سيكون له فوائد كثيرة منها تقليل التلوث وتخفيض التكلفة.


وناشد المصريين الاستفادة من هذه المحفزات ، والإقبال على شراء السيارات الكهربائية والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى أيضا.


وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنها تؤيد أى إجراءت من الحكومة بهدف إحلال السيارات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعى ، كبديل عن سيارات الوقود العادية ، خاصه وأنها ستقلل من التلوث وتحافظ على البيئة.


واشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها تؤيد المحفزات التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال للمواطنين للإقبال على شراء السيارات الكهربائية ، مطالبة بضرورة توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية فى كل المناطق على مستوى الجمهورية.


كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قال إن هناك متطلبات تحفيز للمواطن من أجل التحول والإقبال على شراء السيارات الكهربائية.


وأضاف هشام توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أي دولة حدث بها صناعة كهربائية لا بد أن تقدم بعض المحفزات".


وتابع: "من المحفزات توفير أماكن الشحن للسيارات الكهربائية للشركات التي توفر خدمة السيارات الكهربائية".


واستطرد: "تقليل رسوم التراخيص مقارنة بالسيارات العادية".


وأكمل هشام توفيق: "خصم يعطى لمشتري السيارة الكهربائية عند الشراء كوسيلة لتحفيز المواطن على الاتجاه لتلك النوعية من السيارات".
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