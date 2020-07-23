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برلمان

نائب رئيس مستقبل وطن: القيادة السياسية تستكمل أهداف ثورة يوليو بالتنمية الشاملة

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:29 م
ل الدكتور محمد منظور،
ل الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن ثورة 23 يوليو 1952، كانت شرارة البداية لاسترداد المصريين كرامتهم واستقلالهم وحريتهم المفقودة على أيدي الاحتلال البريطاني المُعتدي بعد 74 عامًا من وجوده على أرض مصر.


وأضاف منظور، في بيان، أن احتفال المصريين بالذكرى الثامنة والستين لهذه الثورة المجيدة تذكرنا بمدى كفاح الشعب المصري بكافة طوائفه من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطني لتحقيق تطلعاته وآماله في تحقيق مستقبل مُشرق للأجيال القادمة التي من حقها أن تحيا حياة كريمة في وطن آمن ومُستقر ومُزدهر.


مُشيرًا إلى أن ثورة 23 يوليو لها العديد من المكتسبات أبرزها القضاء على الرأسمالية والإقطاع وإصدار قانون الملكية، وإلغاء الطبقية الاجتماعية، وكذلك إصدار قانون الإصلاح الزراعي وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين، بالإضافة إلى تأميم الصناعة والتجارة، وكذلك إصلاح قوانين العمل لحماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل، وصدور قوانين التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والعلاج المجاني ومجانية التعليم. 


وأكد  أن ثورة 23 يوليو انجاز تاريخي عظيم وستظل دائمًا وأبدًا محفلا تاريخيا يحتفل به المصريون لما حققته من إنجازات بإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية الآن تستكمل روح ثورة يوليو بأهدافها السامية والنبيلة بتنفيذ خطط تنموية شاملة لبناء وطن قوى متقدم في جميع المجالات من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى في كافة أرجاء الوطن.
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