البحيرة: إغلاق 13 منشأة طبية وتحرير مخالفات بالمخابز وإزالة 27 حالة تعدٍ

شهدت محافظة البحيرة ، خلال الـ24 ساعة الماضية حملات مكثفة للرقابة على المنشآت الطبية والمخابز، إلى جانب متابعة المستشفيات والاستعداد للعام الدراسي الجديد، واستمرار حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ30.

ونفذت إدارة العلاج الحر حملات على 98 منشأة طبية خاصة خلال أسبوع، أسفرت عن تنفيذ 5 قرارات غلق لمنشآت تدار دون ترخيص أو بالمخالفة لاشتراطات الترخيص، واستصدار 8 قرارات غلق أخرى جارٍ تنفيذها.

كما تم فحص 8 شكاوى، وتوجيه 19 إنذارًا لمنشآت بها سلبيات غير جسيمة لتصويب أوضاعها، وتحرير محضر فض أختام.

وفي الرابعة عصر أمس، أجرى الدكتور سامح عبد اللطيف، وكيل مديرية الصحة، جولة بمستشفى أبو المطامير المركزي، رافقه خلالها الدكتور سعيد عوض، مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية، لمتابعة العمل خلال النوبتجية.

وشملت الجولة الاستقبال والطوارئ وصيدلية الطوارئ، مع التأكيد على توافر الفريق الطبي والأدوية والمستلزمات، ووجه وكيل المديرية الصيادلة بالمرور كل ساعة على أقسام الطوارئ لمنع أي نقص وعدم توجيه المواطنين لشراء الأدوية من الخارج.

كما عقد اجتماعًا مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام بحضور الدكتور أنور أبو حديد، مدير المستشفى، لمناقشة الملاحظات والتأكيد على التدريب المستمر والانضباط الإداري وتطبيق معايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى والسلامة والصحة المهنية والاهتمام بالنظافة.

وفي حوش عيسى، أسفرت حملة رقابية عن ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وآخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز مغلقة خلال مواعيد العمل الرسمية، مع مراجعة مبيعاتها، إلى جانب متابعة مستودع الدقيق والتوزيع.

وفي إيتاي البارود، تم ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 و18 جرامًا للرغيف، و17 مخبزًا ناقص الوزن حتى 16 جرامًا، و3 مخابز تنتج خبزًا غير مطابق للمواصفات، و3 لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز لعدم إعطاء بون الصرف.

وفي مركز دمنهور، تم ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 35 و29 جرامًا للرغيف، و10 مخابز ناقصة الوزن حتى 19 جرامًا، ومخبز لتجميع 6 شكائر دقيق مدعم بغرض إعادة بيعها، وآخر للتصرف في 22 شيكارة وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط مخبز توقف عن الإنتاج دون إذن، و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل الزيارات والتفتيش.